Ağaoğlu: Trabzonspor zirve yarışı içinde olacak

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarların sabırsız ve heyecanlı olduğunu, kendisinin de aynı heyecanı taşıdığını belirtti.

Taraftarlardan farklı olmadığını ifade eden Ağaoğlu, "Bir an önce sezon başlasın, UEFA ön eleme maçımız, play-off maçımız, lig başlasın. Hepimiz bunu bekliyoruz. Ben 5 gündür burada olduğum için bu heyecanımı biraz kırdım. Onlar benden daha heyecanlı. Her zaman söylüyoruz ancak bu sene her zamankinden daha fazla taraftar desteğine ihtiyacımız var, bu çok önemli. Çünkü bütün taşları yerine oturtmamız lazım. Taraftar bu manada takımın çok önemli bir parçası." dedi.

ZİRVE YARIŞINA DEĞİNDİ

Transferde dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, şöyle konuştu: "Transfer edersiniz, dünyanın da parasını harcarsınız, kulübü de borcun içinde boğarsınız. 14 tane yabancı, bir o kadar da sağdan soldan yerli oyuncuyu alır, 70-80 milyon avroluk kadro kurarsınız. Belki şampiyon olursunuz, onun da bir garantisi yok. Ama ondan sonra zaten ekonomik çöküntü ve felaket başlıyor. Zaten öyle bir başarının sürdürülebilir olma şansı da yok. Sürdürülebilir başarının temeli 12, 14, 16 yaş. Arkadan gelecek yani.

'Yusuf, Abdülkadir gitsin mi, aman Yusuf, Abdülkadir gitmesin'. Yarın, öbür gün bu tür telaffuzlar tarihe karışacak. Çünkü Yusuf giderse arkasında Yusuf 2, Yusuf 3 var, Yusuf giderse arkasında kardeşi Furkan var mesela, Abdülkadir giderse Ahmet veya Mehmet var. Arkadan dolduracak orayı. Bunlarla sınırlı değil Trabzon’un futbol hayatı. Bunun çok iyi anlaşılması lazım. Ve beklentilerin de o doğrultuda oluşması lazım. Trabzonspor bütün bu süreci yaşarken hiçbir zaman zirve yarışından asla ve asla geri kalmayacak. O kadar zorluğa rağmen geçen sene kaldık mı? Kalmadık. Yani çok kritik bir maç mesela, Türk Telekom’daki maçı kazansak fotoğraf çok daha farklı olacaktı. Trabzonspor, her zaman zirve yarışının içerisinde olacak ama sürdürülebilir temel prensiplerinden de asla taviz vermeyecek."