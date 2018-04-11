Ağaoğlu: Yusuf'la Abdülkadir'in fiyatı 870 milyon TL

Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor’daki Basın Tribünü adlı programda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

870 MİLYON TL

Ağaoğlu, ekonomik durum ile Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür hakkında çıkan transfer dedikodularına değinip “Borç şu an 841 milyon. Gelirimiz 130 Milyon. Yıllık gelirinizin yedi katı borçlanmışsınız. Gelirinizin %60’ı faize gidiyor. Giderler de yıllık 200 milyonun üzerine çıkıyor. 3 ay içinde işleme sokacağımız 2 projemiz var, bu bile kısa vadeli borçları karşılamıyor. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ü 870 milyon TL getiren alır. Çünkü kulübün borcu bu kadar!” ifadelerini kullandı.