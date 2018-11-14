Agnieszka Radwanska kortlara veda etti

1 Galatasaray ULEB Kupası'nda 3 maç sonra kazandı Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu 7. hafta maçında Galatasaray, konuk ettiği Almanya temsilcisi ratiopharm Ulm'yi mağlup etti.

2 Cengiz Arslan Dünya şampiyonu oldu U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda 72 kiloda mindere çıkan Cengiz Arslan, şampiyon oldu.

3 Ali Koç'tan Galatasaray cevabı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir panelde Galatasaray derbisiyle ilgili konuştu. Başkan Koç "Hatası çok olan konuşur ve çok konuşan da çok hata yapar." dedi.

4 Paralar nerede sorusuna Fikret Orman'ın tepkisi Beşktaş Başkanı Fikret Orman, katıldığı "Sporun Geleceği Aydınlık mı?" panelinde kendisine yöneltilen "Paralar nerede" sorusuna cevap verdi.

5 Albayrak: Gomis para için gitti Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, Gomis'in Kayserispor maçına parasını alamadığı için gitmediğini ifade etti.

6 F.Bahçe-G.Saray kavgasına Süheyl Batum da katıldı Süheyl Batum, sarı-lacivertli takımın geçmişte FETÖ ile bağlantısı olduğunu sonradan ise Atatürkçü düşünceyle hareket ettiğini söyledi. Fenerbahçe Kulübü ise Batum'a sert bir yanıt verdi.

7 Fatih Terim'in TFF'ye verdiği savunma PFDK'nın 10 maç ceza verdiği Fatih Terim'in TFF'ye gönderdiği savunmasında Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ı örnek gösterdiği ifade edildi.

8 Mustafa Cengiz'den TFF'ye ve F.Bahçe'ye sert sözler Olaylı derbi sonrası verilen ağır cezalar hakkında açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz'in konuşması elektrik kesintisi nedeniyle sık sık yarıda kaldı.

9 Mehmet Demirkol: Terim'e verilen ceza ağır Mehmet Demirkol, Fatih Terim'in hakeme herhangi bir fiziki müdahale yapmadığını ve verilen 10 maçlık cezanın mantıksız olduğunu söyledi.