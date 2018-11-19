Ağrı Amatör Lig'de gol yemeden şampiyon olan takım

Patnos 1978 Spor Kulübü, 276 takımın mücadele ettiği Türkiye liglerinde gol yemeden namağlup şampiyon oldu.

"Takıma inancımız sonsuz" diyen Patnos 1978 Spor Başkanı Çetin Tezcan, "Şu an yaptığımız araştırmalar göre Türkiye liglerinde gol yemeyen namağlup tek takım biziz. Biz bırakın yenilgiyi gol yememe mücadelesi veriyoruz. Bunun rekorunu kırmak istiyoruz. Yönetimimiz başta olmak üzere teknik heyete ve sporcularımıza inancımız sonsuz. Bunu başarabilecek güçteyiz" dedi.

BELLİ: HEDEFİMİZ BAL

Patnos 1978 Spor kulübü Antrenörü Oktay Belli ise, "Hedefimiz Patnos'u BAL (Bölgesel Amatör Lig) ligde temsil etmek ve şu an bu yolda emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Rakiplerimiz bize farklı hazırlanıyorlar, gol yemeyen bir takım olduğumuz için gelen rakiplerimiz farklı hazırlanıp geliyorlar, ama biz işimizi ciddi tutacağız.

Her hafta aynı ciddiyetle maçlara hazırlanacağız. Takımda herkes hem beslenme, hem antrenman hem de dinlenmesine çok dikkat ediyor. Önümüzde Play Off maçlarımız var en iyi şekilde oynayarak BAL (Bölgesel Amatör Lig)’ine çıkmaya çalışacağız.Onun için de dikkatli olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu" dedi.