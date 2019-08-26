Agüero 400. golünü attı

1 Mehmet Topal Başakşehir'de Başakşehir, Mehmet Topal ile 2 yıllık anlaşma yaptı. Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi.

2 İlk 2 haftası geride kalan Süper Lig'de son durum Süper Lig'de 2. hafta bir maç dışında tamamlandı. İkide iki yapan Fenerbahçe liderliğini sürdürürken, iki maçta 1 puan alan Galatasaray ise 13. sırada yer aldı.

3 Konyasporluların penaltı beklediği pozisyon Süper Lig'in start almasıyla birlikte hakem tartışmaları da başladı. G.Saray-Konyaspor mücadelesinde yaşanan penaltı pozisyonu, dün gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.

4 Diagne'nin ıslıklanması Fatih Terim'i kızdırdı Konyaspor maçında vasat bir gözüntü çizen Diagne, oyundan çıkarken ıslıklandı. Teknik direktör Fatih Terim'in, Senegalli forveti protesto edenlere kızdığı görüldü.

5 Fatih Terim: Canımız acıyor Konyaspor'u ağırladığı karşılaşmada uzatmaların son dakikasında yediği golle 1 puanla yetinen Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, maç dışı yorumlarda bulundu.

6 Cengiz Ünder'den Genoa'ya harika gol Roma'da oynayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Genoa'ya karşı şık bir gol atarak lige iyi bir başlangıç yaptı.

7 Trabzonspor, evinde Yeni Malatyaspor'u yendi Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

8 Galatasaray son dakikada beraberliğe razı oldu Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, 90+5'te yediği golle sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

9 Maça yetiştirilen El Kabir, talihsiz bir şekilde sakatlandı Mavi-yeşilli kulübün forvet oyuncusu El Kabir, takımının Sivasspor ile oynayacağı maç öncesi tesislerde unutuldu. Maça yetiştirilen Faslı oyuncu, maçın ilk dakikalarında talihsiz bir sakatlık yaşadı.