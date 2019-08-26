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Agüero 400. golünü attı

Manchester City'nin deplasmanda Bournemouth'u 3-1 yendiği karşılaşmada rakip fileleri iki kez havalandıran Agüero, gol sayısını 400'e çıkardı.

| Haber Merkezi
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İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.

Son şampiyon Manchester City, Premier Lig'in 3. haftasında Bournemouth'a konuk oldu. Konuk takım, 15 ve 64. dakikalarda Sergio Agüero, 43. dakikada Raheem Sterling'in golleriyle 3-1 galip geldi.

400 GOLE ULAŞTI

Bournemouth'un tek golünü, 45+3. dakikada Harry Wilson kaydetti. Bu arada Arjantinli yıldız futbolcu Agüero, kariyerinde 400 gole ulaştı.

Bu sonuçla Manchester City, 7 puanla 2. sıraya yerleşti. Bournemouth ise 3 maç sonunda 4 puanda kaldı.

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