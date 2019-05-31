Agüero, Arjantin'de bırakacak

Manchester City'nin Premier Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etmesine 21 gol, 7 asistlik bir katkıda bulunan Sergio Agüero, geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Arjantinli golcü Manchester City ile 2021 yılına dek bulunan sözleşmesini tamamladıktan sonra futbola başladığı kulüp olan Independiente'ye dönmek istediğini belirtti.

"INDEPENDIENTE'YE DÖNECEĞİM"

"Independiente taraftarları geri dönüşüm hakkında elbette heyecanlılar; ancak Manchester City ile kontratım devam ediyor ve önümüzdeki iki yıla odaklanacağım" diyen Agüero sözlerini şu şekilde noktaladı; "2 yılın neler olacağını göreceğiz. Ancak Independiente her zaman benim önceliğim olacak".

Atletico Madrid'e gitmek üzere 2006 yılında 38 milyon euro karşılığından Independiente'den ayrılan Sergio Agüero, 2011 yılında transfer olduğu Manchester City ile 4 Premier Lig, 1 FA Cup, 4 Lig Kupası, 2 İngiliz Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Agüero 8 yılda İngiliz ekibi adına tüm müsabakalarda 231 gol kaydetti.