Agüero: Futbolcuların çoğu korkuyor

Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Sergio Agüreo; antrenmanlara başlayacakları yönünde kendilerine bilgi verildiği ancak maçlara ne zaman başlayacaklarının kesinleşmediğini kaydetti.

Sosyal izolasyona dikkat ettiğini belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Semptom göstermeyen ancak hastalığı taşıyan insanlar var. Haberiniz bile olmadan virüsü kapmış olabiliyorsunuz. Futbolcuların çoğu korkuyor çünkü çocukları ve aileleri var." ifadelerini kullandı.

''OLDUKÇA GERGİN BİR ORTAM OLACAK''

Futbola döndüklerinde çok dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Arjantinli yıldız, "Birisi hastalandığında hemen 'orada ne oluyor' diye düşüneceğiz. Oldukça gergin bir ortam olacak. Umarım en kısa zamanda aşı bulunur ve bütün bunlar sona erer." yorumunu yaptı.