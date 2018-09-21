Agüero, Manchester City'le uzattı

Arjantinli, 2021 sonuna kadar sürecek yeni bir sözleşmeyi imzaladı. Manchester City, takımın son yıllardaki başarılarında büyük pay sahibi olan Arjantinli golcüsü Kun Agüero'yla yeniden anlaşmaya vardı.

2021'E KADAR CİTY'DE

Manchester City, sosyal medyadan yeni sözleşmeyi duyururken, "Yeni sözleşme. Yeteri kadar söylendi" ifadeleri kullanıldı. İngiliz ekibi, Agüero'nun 2020'de bitecek kontratının 2021'e kadar uzattı. 2011'de Atletico Madrid'den 38 milyon pounda transfer olan 30 yaşındaki oyuncu, City'nin o tarihten sonra kazandığı 3 Premier Lig ve 3 Lig Kupası şampiyonluklarında önemli pay sahibi oldu.

Arjantinli, 2012'de Queens Park Rangers karşısında uzatmalarda attığı golle City'ye şampiyonluğu getiren golle birlikte şimdiye kadar Mavilerle 204 gol attı ve kulüp tarihinin en golcü ismi unvanının sahibi oldu.