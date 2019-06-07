Agüero: Messi için kupa kazanmak istiyorum

Milli takım forması ile bugüne dek çıktığı 89 maçta 39 gol kaydeden Arjantinli yıldız Sergio Agüero, Copa America 2019 öncesi açıklamalarda bulundu.

Fox Sports'a konuşan Arjantinli yıldız kupayı kazanmak konusunda kendisinden çok Messi için endişeli olduğunu ifade etti.

"Kendimden çok Messi'nin kupayı kazanmasını istiyorum. Umuyorum ki bir gün olacak. Bu onun ve herkesin hayali. Kendimi onun yerine koyuyorum ve Copa America'yı kazanmak için elimden geleni yapacağımı biliyorum" ifadelerini kullanan Agüero sözlerini şu şekilde noktaladı;

"Messi Arjantin için oynamaya başlayalı uzun zaman oldu ve çok acı çekti. Hepimiz onun takıma mental olarak neler getireceğini biliyoruz. Eğer onun milli forma ile son turnuvası olacaksa bu kupayı kazanmayı istiyoruz".

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Copa America 2019 15 Haziran Cumartesi günü TSİ 03.30'da Brezilya-Bolivya mücadelesi ile başlayacak. Turnuvada B Grubu'nda yer alan Arjantin, Kolombiya, Paraguay ve Katar ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.