Agüero sezonu kapattı

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki yıldız futbolcunun uzun süredir kendisini rahatsız eden sakatlığı nedeniyle dizinden operasyon geçirdiği ve ligin kalan haftalarında forma giymesinin beklenmediği kaydedildi.

DÜNYA KUPASI'NA YETİŞECEK

Ligde en son mart ayında oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Chelsea maçında sahaya ilk 11'de çıkan Agüero, bu ayki Manchester derbisinde son 15 dakika forma şansı bulmuştu. Manchester City, geçen hafta en yakın takipçisi Manchester United'ın yenilmesiyle şampiyonluğu garantilemişti.

Bu sezon tüm kulvarlarda 30 kez rakip fileleri havalandıran Agüero, 199 golle de kulüp tarihinin en golcü futbolcusu unvanını elinde tutuyor. İngiliz basını, Arjantinli futbolcunun Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na kadar hazır olacağını yazdı.