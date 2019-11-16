Ahmed Kutucu Almanya'yı geri çevirdi

Almanya'da Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu, Şenol Güneş tarafından yarın akşam oynanacak Andorra maçının kadrosuna dahil edildi.

Almanlar'ın da çok istediği Ahmed, Andorra karşısında forma giyerse resmen Türk Milli Takımı'nın oyuncusu olacak ve Almanya için oynama şansı kalmayacak.

ALMANLAR AHMED'İ ARADI

Deneyimli teknik adam Güneş'in genç oyuncuyu takıma alması, Almanya Futbol Federasyonu'nu harekete geçirdi.

Hem Almanya hem de Schalke 04 yetkilileri Ahmed'i arayarak Türkiye tercihinin yanlış olduğunu ifade ettiler.

Türkiye'yi seçmesinin kariyeri açısından olumsuz olacağını belirten Almanlar, Ahmed'i kararından döndürmek için çok çabalasa da başarılı olamadı.

Türkiye’nin kendisini oynatmak için değil Almanya'ya gitmesin diye A Milli Takım'a davet ettiğini Ahmed Kutucu'ya ileten Almanlar, ret cevabını aldı.

Türkiye'nin alt yaş kategorilerinde de forma giyen Ahmed'in yarın akşam ilk kez A Milli olması bekleniyor. Ahmed bu sezon Schalke 04 formasıyla 7 maça çıktı 1 gol attı.