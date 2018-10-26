Ahmet Ağaoğlu: 1 milyar 200 milyon lirayı batırdık

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde uluslararası başarı kazanan sporculara plaket verdi.

Daha sonra altyapıdaki teknik heyet ve futbolcularla birlikte toplantı gerçekleştiren Ağaoğlu, burada yaptığı açıklamada Trabzonspor'un sadece futboldan ibaret bir kulüp olmadığını söyledi.

1 MİLYAR 200 MİLYON LİRAYI BATIRMIŞ BİR KULÜBÜZ

Ağaoğlu, "Birkaç sene içerisinde sadece Trabzon'un değil Türkiye'nin de değişik şehirlerinden altyapımıza oyuncular monte ederek bunları profesyonel statüye geçirip bir gelir kaynağı oluşturmak zorundayız. Bende bir kıskançlıktır, Türkiye'de bizim modelimizi alıp bizim modelimizden para kazanan kulüp var. Ama biz kendi modelimizin üstünü çizip bugün futbolda 1 milyar 200 milyon TL para batırmış bir kulübüz, bu benim çok ağrıma gidiyor. Ama bizim modelimizi kullanan bir kulüp futboldan milyon Euro'lar kazanıyor. Büyük hatalar yaptık ama artık bu hatalardan dönme zamanı geldi. Bütün düşünce, planlarımız bu temelin üzerine oturdu. Bu yatırımlar özellikle de taraftarları ilgilendirmez, onlar topun üç kale direğinin geçmesini ve Trabzonspor futbol takımının başarısını beklerler. Bu da son derece doğaldır. Ama bir taraftan orada savaşırken burada emek ve yatırım vazgeçilmezdir. İnşallah çok kısa sürede altyapıdaki hocalarımızla bütün eksiklerimizi gidermeye çalışacağız." dedi.