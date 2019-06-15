Ahmet Ağaoğlu: 160 milyon euro verseler bile satmam

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 44. Olağan Divan Kurulu'nda birçok önemli açıklamaya imza attı.

Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e gelen teklifleri açıklarken, UEFA'nın kararlarına da değindi. Ağaoğlu, olası bir men cezasında CAS'a başvurarak cezayı çevirebileceklerini söyledi.

"BÖYLE BİR RİSKİ ALAMAYIZ"

Trabzonspor Başkanı'nın açıklamaları şu şekilde;

"Trabzonspor'un bütçesini aşarak transfer yapması demek, UEFA'dan bir yıl men cezası almak anlamına gelir, böyle bir riski alamayız"

"MEN CEZASI GELİRSE..."

"UEFA'nın disiplin kuruluna yazdığı yazıda '5 milyon euro zararla gelmelerine rağmen Avrupa kupalarında oynamaları uygundur' şeklinde karar var. Men cezası verilmesi durumunda itiraz yolumuz açık. Böyle bir durum olacağına inanmıyorum, Allah korusun. Ancak gerçekleşirse, 1 hafta içinde CAS'a itirazda bulunup, bu kararı geri çevirebiliriz."

"160 MİLYON EURO BİLE VERSENİZ SATMAYACAĞIM!"

"Benim kulübümün borcu 160M€! Monaco ve Lille'e de bunu söyledim ve bu parayı verseniz bile Yusuf ile Abdülkadir'i size satmayacağım dedim. Yusuf ve Abdülkadir'i asla sıradan oyuncularmış gibi satmayacağız. Onlar bu ülkenin en değerli oyuncuları. Onları satmak, Türk futboluna ve ekonomisine ihanet olur."

"GENÇ FUTBOLCULARIMIZ KAHRAMAN OLDULAR"

"Genç oyuncularımız, kulübün ekonomisini kurtaran kahramanlar oldu. Ülke insanının futbola bakışını değiştirdiler. 800-900 milyon liralık borç, ödenemez bir borç değildir."

