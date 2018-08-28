Ahmet Ağaoğlu: 4 futbolcuyla görüşüyoruz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray karşılaşması ve transfer çalışmalarıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

GÜNDEMDE 4 İSİM VAR

Ahmet Ağaoğlu "Aynı hakemler üst üste aynı hataları yapıyorlarsa bunların mesleki yeterliliklerinin gözden geçirilmesi lazım. MHK'nin kendisinin çözmek zorunda olduğu bir problem gibi görünüyor. Teknolojinin bu kadar geliştiği yerde aynı pozisyonlarda farklı verilen kararlar var. Burada ya art niyet var ya da hakemin yetersizliği ortaya çıkıyor. Bu problemi de kaldıracak olan MHK'nin kendisi. Bunlar üst üste yapıldığı zaman, basit hakem hataları olarak görmek ve değerlendirmek deve kuşu gibi kafamızı kuma sokmaya benzer.

Aynı pozisyonda bir hakem farklı diğeri farklı kararlar veriyorsa ya burada bir standart yok, ya da hakemlerin eğitim seviyeleri sıkıntılı. Son dakikada sizin vermiş olduğunuz yanlış karar bir takımın 2 puanına, maddi kaybına, oyuncuların motivasyonunun düşmesine, camianın huzursuzluğuna, birçok olumsuz duruma yol açıyor. 1-2 olur bunları basit hakem hatası olarak değerlendirebilirsiniz ama sürekli olunca ben bunu kabul edemiyorum" dedi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, "Şu anda 4 oyuncu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Tabii bu transferin gerçekleşeceği anlamına gelmez. Daha önce de 2 oyuncuyla görüşmüştük ama şartlarımız uyuşmadığı için, koşullar bizim istediğimiz doğrultuda olmadığı için transferler gerçekleşmemişti. İlerleyen süreçte gelişmeleri hep birlikte göreceğiz" dedi.