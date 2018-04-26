Ahmet Ağaoğlu: 6 futbolcumuz kulübe ihtar çekti

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu göreve ilk geldikten sonra futbolcularla yaptığı görüşmenin detayını açıkladı.

Ağaoğlu futbolculara ödemelerinin 15 Mayıs'a kadar yapılacağı konusunda söz verdiğini ancak 6 yabancı futbolcunun o toplantıdan bir kaç gün sonra kulübe ihtar çekerek en geç 30 Nisan'da paralarını istediğini söyledi.

İHTAR ÇEKTİLER

Ağaoğlu "Oyuncularla ve teknik kadro ile toplantı yaptık. Onlara futbolcu kadrosu ve teknik kadro ile ilgili hiçbir gündem maddemiz olmadığını söyledik. İlk olarak onlara olan borçları ve kulüplerine olan borçları ödeyeceğimize dair söz verdim. 15 Mayıs'a kadar ödeyeceğiz dedim. 6 yabancı 15 gün sabretmedi 30 Nisana kadar ödenmesi için kulübe ihtar çekti." dedi.