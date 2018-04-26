Ensonhaber.com'a dön

Ahmet Ağaoğlu: 6 futbolcumuz kulübe ihtar çekti

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maaşları ödemek için 15 Mayıs'a kadar zaman istediğini ancak 6 yabancı futbolcunun bunu kabul etmediğini söyledi.

Yorum Yap

Ahmet Ağaoğlu: 6 futbolcumuz kulübe ihtar çekti

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu göreve ilk geldikten sonra futbolcularla yaptığı görüşmenin detayını açıkladı.

Ağaoğlu futbolculara ödemelerinin 15 Mayıs'a kadar yapılacağı konusunda söz verdiğini ancak 6 yabancı futbolcunun o toplantıdan bir kaç gün sonra kulübe ihtar çekerek en geç 30 Nisan'da paralarını istediğini söyledi.

İHTAR ÇEKTİLER

Ağaoğlu "Oyuncularla ve teknik kadro ile toplantı yaptık. Onlara futbolcu kadrosu ve teknik kadro ile ilgili hiçbir gündem maddemiz olmadığını söyledik. İlk olarak onlara olan borçları ve kulüplerine olan borçları ödeyeceğimize dair söz verdim. 15 Mayıs'a kadar ödeyeceğiz dedim. 6 yabancı 15 gün sabretmedi 30 Nisana kadar ödenmesi için kulübe ihtar çekti." dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM