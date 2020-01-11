Ahmet Ağaoğlu: 80 milyon liramı geri versinler

Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında, soruları yanıtladı. Ağaoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, "Harcama limitleri belirlenirken, o tarihte faiz yüzde 20 ise bugün yüzde 13-15'lere düştü. Burada Beşiktaş'ın giderlerindeki azalmanın tarafımıza transferde kullanılması hakkını kullanmak istiyoruz. Bu konuda federasyondan yanıt bekliyoruz." açıklamalarıyla ilgili, "Bizim başından beri söylemiş olduğumuz bir şey var. Bu lisans talimatı 30 Haziran tarihinde yürürlüğe girdi. Neden yürürlüğe girdi? Her ay değişecek diye yürürlüğe girmedi. 2019-2020 sezonunda uygulanmak üzere yürürlüğe girdi. Bu talimata harfiyen uyan kulüpler var, tamamen ihlal eden kulüpler var, bazı şartlarını yerine getirip, bazı şartlarını yerine getirmeyen kulüpler var. Dolayısıyla burada herhangi bir kulübün isteğiyle, herhangi bir şekilde yapılacak değişiklik, türü ne olursa olsun o talimata ve o maddelere uyan kulüplere haksızlık olarak değerlendirilir." ifadelerini kullandı.

"TAVRIMIZ BAŞINDAN BERİ BELLİ"

"Bizim burada tavrımız başından beri belli. 30 Haziran 2019 tarihinde nasıl yürürlüğe girdiyse, yürürlüğe girdiği haliyle de sezon tamamlanır. Aksaklıklar ve değiştirilmesi gereken yerler varsa, bunların hepsi konuşulur, görüşülür, 2020-2021 sezonunda uygulanmak koşuluyla tekrar düzeltilebilir. Burada siz bunu 30 Haziran'da yürürlüğe koyuyorsunuz, Trabzonspor başta olmak üzere diğer takımlardan bazılar bunu harfiyen uyguluyorlar. Bakıyorsunuz o limitlerin içerisine girmiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Oyuncu satıyorsunuz veya ne bileyim elinizdeki bir takım varlıkları nakde dönüştürüyorsunuz. Kadronuzu kısıtlıyorsunuz, kadro, harcama daraltmasına gidiyorsunuz ama ondan sonra tam siz bunları yaptığınız yerde dönüp bakıyorsunuz aradan 4-5 ay geçmiş, hadi canım şu tarafını da biraz gevşetelim, dendiği yerde bu işin adaletle, hakkaniyetle ve hukukla bağdaşır tarafı yok. Biz başından beri bunu söylüyoruz."

"BEN BEDEL ÖDEDİM"

Trabzonspor Kulübü Başkanı, 30 Haziran tarihinde talimat yürürlüğe girerken, borçlanma faizi için yüzde 31,5 denildiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz orada bir hafta ısrarla şunu söyledik, biz yeniden yapılandırmayı imzaladık, bütün borçlarımızı yapılandırdık ve bizim borç faizimiz yüzde 21. Dolayısıyla burada 10 puanlık Trabzonspor Kulübünün aleyhine bir haksızlık var. Bunu defalarca dile getirdik, itiraz ettik. İtirazımız hiç dikkate alınmadan o şekilde çıktı ve biz orada oyuncu satmak zorunda kaldık. Elimizdeki bir takım varlıkları nakde çevirmek zorunda kaldık ki o açığı kapatalım. Şimdi benim elimde imzalanmış kredi sözleşmesi var, orada yüzde 21 diyor. Talimat diyor ki hayır 31. Israr ediyoruz, Trabzonspor'a yansıyacak tarafı bunun 21. Burada yüzde 10'luk ve 80 milyon lira civarında benim aleyhime bir haksızlık söz konusu. Lütfen imzalanmış olan kredi sözleşmesindeki faiz oranı uygulansın dedik. Dikkate alınmadı. Hatta biz son 4-5 toplantıya taraf dahi edilmedik, yönetmelik o şekilde çıktı. O zaman niye o şekilde çıkartıyorsunuz. O şekilde çıkmış, ben bu arada futbolcu satmak zorunda kalmışım, aradaki boşluğu kapatmak için. Bir takım varlıkları elden çıkararak nakde çevirmek zorunda kalmışım. Bu kadar külfeti çektikten sonra aradan 4-5 ay geçmiş, ondan sonra deniyor ki bugünkü reel faiz uygulansın. Eğer uygulanacaksa o günkü reel faizin uygulanması gerekiyordu. O zaman ben bu kadar sıkıntının içerisine girmezdim. Gelmiş olduğum noktada buna yapılan itiraz orada hem fikiriz ama ben bedel ödedim. Ödememem gereken yerde yüzde 10'luk bir bedel ödedim. O zaman bunu kim karşılayacak. Kaybettiğim 80 milyon liramı geri versinler, o zaman ben de yeni faiz oranın altına imza atayım, kabul edeyim. Ben burada kayba uğrayacağım, kayba uğradıktan sonra yolun yarısında 'pardon' denilecek. O pardon o kadar masum bir pardon olmuyor o zaman. Kimse kusura bakmasın."