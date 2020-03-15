Ahmet Ağaoğlu: Bariz penaltımız verilmedi

Süper Lig'in 26. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor, Başakşehir'i ağırladı.

Müsabakanın 32. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında Anthony Nwakaeme, ceza sahası içerisinde Başakşehirli Martin Skrtel ile çıktığı kafa topu mücadelesinin ardından yerde kaldı.

Formasından çekildiğini söyleyen Nwakaeme'ye hakem Fırat Aydınus'un cevabı "Devam" oldu.

Bordo - mavili taraftarlar, bu pozisyonun ardından sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

(Görüntü beinsports'tan alınmıştır.)

"VERİLMEYEN GOLLER VE PENALTILAR LİGİN KADERİNİ ETKİLİYOR"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın penaltı beklediği pozisyon hakkında, "Verilmeyen goller, verilmeyen penaltılar bunları hepsini üst üste koyduğunuz zaman bunlar maçın sonucuna değil, ligin sonucuna tesir eden şeyler. Bariz penaltı, açık Benim gördüğüm kadarıyla bariz bir penaltı var. Olmuyor işte. Antep'te sayılmayan gol, verilmeyen, VAR'a bile gidilmeyen penaltı. Burada en önemli faktör, maçı seyircisiz oynamamamız" dedi.

"PENALTI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Öte yandan Trabzonspor'un antrenörü Hüseyin Çimşir de maç sonu açıklamalarda bulundu.

Çimşir, karşılaşmanın ilk yarısında Nwakaeme'nin ceza alanında yerde kaldığı pozisyonla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Pozisyonu izledim, penaltı olduğunu düşünüyorum. Hem bu maç hem Gaziantep maçında verilmeyen penaltı var. Gaziantep maçında attığımız gol iptal oldu. Kritik haftalara giriyoruz. Kritik kararlar, hakemlerin bu konularda biraz daha dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Başakşehir maçında pozisyonu bile incelemediler, çabuk çabuk geçiştirdiler. Bu konuda yönetimin gayreti var, bir savaş veriyorlar. Biz de onların saha dışındaki savaşına, saha içinde oynadığımız oyun, aldığımız sonuçlarla katkı sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.