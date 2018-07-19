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Ahmet Ağaoğlu: Benfica Abdülkadir'i istedi

Benfica'nın Abdülkadir için 14'ü peşin olmak üzere 20 milyon dolarlık bir teklifte bulunduğunu söyleyen Ahmet Ağaoğlu, Portekiz kulübünü reddettiklerini söyledi.

Ahmet Ağaoğlu: Benfica Abdülkadir'i istedi
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRTSPOR'da yayınlanan Spor Saati programına konuk oldu.

BENFİCA'NIN TEKLİFİNİ REDDETTİK

Ağaoğlu, Benfica'nın Abdülkadir Ömür için 14'ü peşin, 20 milyon dolarlık teklif yaptığını açıkladı. Ağaoğlu, "Kalan 6 milyonun yerine de 4 futbolcu verelim dediler. Reddettik. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür hak ettikleri piyasa değerini henüz yakalayabilmiş değil" diye konuştu.

Transfer beklentisinde olan taraftara da seslenen Ağaoğlu, "Kulüp olarak teklif götürdüğümüz 4 stoper var. Şu anda talip olduğumuz 3 futbolcunun kulüp başkanıyla bizzat görüşüyoruz. Taraftarımız transfer için 2-3 gün daha sabretsin Hiç kimsenin tahmin etmediği oyuncular transfer edilecek" diye konuştu.

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