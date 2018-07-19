Ahmet Ağaoğlu: Benfica Abdülkadir'i istedi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRTSPOR'da yayınlanan Spor Saati programına konuk oldu.

BENFİCA'NIN TEKLİFİNİ REDDETTİK

Ağaoğlu, Benfica'nın Abdülkadir Ömür için 14'ü peşin, 20 milyon dolarlık teklif yaptığını açıkladı. Ağaoğlu, "Kalan 6 milyonun yerine de 4 futbolcu verelim dediler. Reddettik. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür hak ettikleri piyasa değerini henüz yakalayabilmiş değil" diye konuştu.

Transfer beklentisinde olan taraftara da seslenen Ağaoğlu, "Kulüp olarak teklif götürdüğümüz 4 stoper var. Şu anda talip olduğumuz 3 futbolcunun kulüp başkanıyla bizzat görüşüyoruz. Taraftarımız transfer için 2-3 gün daha sabretsin Hiç kimsenin tahmin etmediği oyuncular transfer edilecek" diye konuştu.