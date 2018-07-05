Ahmet Ağaoğlu: Beşiktaş Burak için bize telefon açtı

Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports Haber'e konuştu ve transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

RESMİ TEKLİF DEĞİL

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a gidip gitmeyeceği ile ilgili soruya Ağaoğlu, "Burak ile ilgili Beşiktaş'tan bir teklif gelmedi. Sadece bir telefon ile nabız yoklaması, o kadar yani" cevabını verdi.

Transfer düşünülen bölgeleri aktaran Ağaoğlu, "Stoper ve alternatif olarak 1-2 bek oyuncuus düşünüyoruz. Castillo çalışmalara iyi başladı ama nazar değdi herhalde, bir sakatlığı söz konusu. İlerleyen günlerde teknik heyetten alacağımı rapor konusunda bir kanat oyuncusu takviyesi de belki söz konusu olabilir" dedi.