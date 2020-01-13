Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ankara'da yapılan Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda konuştu.

Ali Koç'un devletin Trabzonspor'a destek verdiği yönündeki sözlerini değerlendiren Ağaoğlu, resmi siteden gerekli açıklamayı 15.01'de yapacaklarını belirtti. Ağaoğlu, 15.01 yerine 14.61 dedi.

RESMİ SİTEDEN AÇIKLAMA YAPILACAK

Ağaoğlu, "Bugün saat 14.61'de kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yapılacak. Trabzonspor'un bütün mali gelirleri kuruşuna kadar açıkca belirtilmiştir, KAP'a bilgilendirme yapılmıştır. Biz zaten her şeyi açıklıyoruz ama görüyoruz ki anlaşılmamış, bir kez daha toplu ve yazılı olarak ellerine verelim, oradan oksunlar." dedi.

Ahmet Ağaoğlu: Bir kez daha ellerine vereceğiz - VİDEO

"Yıllardır hayatlarını gizli, örtülü işlerle sürdüren insanların fikirleri bunlar." ifadelerini kullanan Ahmet Ağaoğlu, "Bunlar belirli amaçlar ile çıkartılan sözler. Bu söylemlerle alakalı olarak suç duyurusunda bulunduk. Devam eden süreçte birtakım beyanatlar verildiğinde bu beyanatların kimler tarafından verildiği ortaya çıkıyor. Bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Mücadele sahada verilir. Ülkedeki futbolu 3, 5, 7 sene öncesine çekmek isteyenlerin senaryosunda biz yokuz. Kendileri oynasınlar." diyerek sözlerini noktaladı.