Ahmet Ağaoğlu: Böyle bir futbol oynamamız gerek

Ağaoğlu, 4-0 galip geldikleri Galatasaray maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray karşısında iyi bir futbol ortaya koyduklarını ifade eden Ağaoğlu, "Özellikle Galatasaray gibi bir takıma karşı kendi sahamızda çok iyi bir skor elde ettik. İyi futbol oynadık. İkinci yarıda da oyunun tamamen hakimi bizdik. En güzeli de yeni transferlerimizin ortaya koyduğu futbol ve onlardan elde ettiğimiz verim, attıkları goller." dedi.

"2,2 MİLYON EUROYA 4 FUTBOLCU ALDIK, 4 GOL ATTIK"

Ağaoğlu, futbolcu izleme komitesi üyelerine teşekkür ederek, "Bizim scout ekibimize çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu oyuncuların hepsi çok özenle seçildiler. Uzun araştırmalar neticesinde takıma dahil ettiğimiz oyuncular. Ekibimiz gerçekten çok iyi bir iş yaptı. Bunu herkes gördü. Yeni transferlerimizin bize toplam maliyetini söylersem herhalde güleceksiniz. 2,2 milyon euroya, 4 oyuncu aldık. Bir de 4 gol attık." diye konuştu.

Trabzonspor'un Twitter hesabından paylaşılan "Artık sarmıyor." ifadesine Galatasaray taraftarlarının tepki göstermesine ilişkin bir soru üzerine Ağaoğlu, "Görmediğim için bir şey söyleyemem, görmem lazım. Bizle alakalı bir durum varsa da özür dilemesini biliriz biz. Öyle bir sıkıntı olacağını da sanmıyorum." dedi.

BURAK YILMAZ İÇİN: "BEN DEMİŞTİM"

Ağaoğlu, Beşiktaş'a transferi gerçekleşmeyen Burak Yılmaz ile ilgili ise "Ben daha önce söylemiştim. Burak Yılmaz'ı alacak parayı daha darphaneler basmadı. Kolay değildi. Çok farklı yollar denediler ama hiçbir tanesi olmadı. Baraj güzel kurulmuştu. Başkana kadar ulaşan teklif olmadı. Önemli olan da bu. Bana hiçbir resmi teklif gelmedi. Alt taraftan bir şeyler yapıldı. Onlar da bana gelmeden barajın engellediği teklifler oldu. Öyle teklif de olmaz zaten. Her şeyin bir şekli ve şemaili, yordamı vardır." ifadesini kullandı.

"OYNAMAMIZ GEREKEN FUTBOL BU"

Her maçın kendileri için önemli olduğunu belirten Ağaoğlu, "Ankaragücü maçında giden 2 puanımız var. Oyun gereği giden değil ama. Takımdaki hiçbir futbolcuyu diğerinden ayırmak mümkün değil. Sahada bizim 4 milyon euroluk oyuncumuz da var. 300 bin euroluk oyuncumuz da var. Bunların hepsi takım ruhuyla hareket ettiklerinde fotoğrafı gördünüz. Burada benim en hoşuma giden rakibi yakaladığınız an ilk 30 dakika içerisinde işini bitirmek. Oynamamız gereken futbol bu." şeklinde konuştu.