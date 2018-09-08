Ahmet Ağaoğlu: Burak beni üzdü

Trabzonspor'un son dönemde birçok oyuncusunun alacağını ödediğini ifade eden Başkan Ağaoğlu, "Kaptanımızın 800 bin eurosunu mu ödemeyeceğiz. Kararı beni üzdü" ifadelerini kullandı.

"1 AY İÇİNDE ÖDENMESİNİ İSTİYOR"

Ağaoğlu, "Biz geldiğimiz zaman 4-6 ay para ödenmemişti. Herkes bütün hıncını bizden mi çıkartıyor." dedi.

Bordo mavilililerin sıkıntılı bir süreç yaşadığını ve birlik olunarak bu durumdan çıkılabileceğini belirten Ağaoğlu, "Herkes kendi tarafından bakarsa olay takım olmaktan çıkıyor. Trabzonspor olarak baktığımız zaman bunlar aşamayacağımız olaylar değil. Geçen sene 4 milyon 100 bin Euro civarından bir para ödendi. Onu ödeyen kulüp 800 bin euroyu da öder. Farklı şeyler düşünmek istemiyorum. Kendi açısından bakıldığı zaman çok haklı nedenleri de olabilir. Fakat netiçe itibariyle kulübümüzün kaptanı 800 bin euro alacaklı. Aldığımız 7 puandan 870 bin Euro civarındaki para kazandık. Bir ay içerisinde ödenmesi için ihtarname gönderdi." şeklinde konuştu.

"MESAJ VERMEK KİMSENİN HADDİ DEĞİL"

Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti;

"Ama transfer sezonunda Burak’ın Trabzonspor’a maliyeti bu konu çok işlendi. Ben orada şunu söyledim bu maliyet benim problemim kimseyi ilgilendirmez. "

Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Hiçbir Allah’ın kulu Trabzonspor’un ne yönetimine ne kulübe ne de bu camiaya mesaj veremez. Trabzonspor Kulübü’ne mesaj vermek kimsenin haddi değil." ifadelerini kullandı.