Ahmet Ağaoğlu: Burak Yılmaz takıma örnek olmalı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, golcü futbolcu Burak Yılmaz'ın kulübe itharname göndermesinin ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz'ın kulübe itharname çekmesinin Beşiktaş ile ilişkilendirilmesine dair söylemlerin cevabının golcü futbolcuda olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "Böyle bir şey gündemimizde yoktu. Beşiktaş'a gitmek istiyor mu? Bu sorunun cevabını kendisi versin. Kulübe gelmiş resmi bir teklif yok. Biz ciddi bir kulübüz. Biz teklif yapacaksak yazılı olarak yaparız." dedi.

"BURAK GENÇLERE ÖRNEK OLMALI"

Trabzonspor'un başına geçtiği günden bu yana ödemelerin en büyük bölümünü Burak Yılmaz'a yaptıklarını itiraf eden Başkan Ağaoğlu, Burak'ın diğer oyunculara örnek olması gerektiğini dile getirirken, "Geldiğimiz günden beri o kadar ödeme yaptık, bunların en büyük bölüme Burak Yılmaz'a. Burak buna rağmen bizden önceki alacaklarından dolayı, bizden öncekilere ihtarname yapmamış ama bize ikinci defa ihtarname gönderiyor. Benim takımımın kaptanı, diğer oyunculara örnek olmalı insan. Yaşadığımız zorlukları biliyor. Bir yerde para var da paranın üstüne mi yatıyoruz. Bu davranışları beni gerçekten üzdü. Farklı bir davranış beklerdik. Alacağı para da aylık 400 bin euro. Bir de takımda ister oynasın ister oynamasın 10 bin euroluk maç başı parası var." dedi.

Burak'ın yaşanılan hadiseler sonrası kadro dışı kalıp kalmayacağına dair sorulan soruya böyle bir durumun söz konusu olmayacağını ifade eden Ahmet Ağaoğlu, "Burak'ın kadro dışı kalma durumu söz konusu değil. Baktığınız anda kanun hakkını kullanıyor." ifadelerini kullandı.