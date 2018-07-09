Takımın durumunu yakından görmek için Slovenya'ya gittiğini aktaran Ağaoğlu, "Hocamızın, oyuncuların gayretinden ve kamp ortamından çok mutlu olduğunu gördüm. Başından beri temas halindeyiz zaten kendileriyle. İki yöneticimiz kampta. Hocamız, çok verimli bir kamp süreci geçirdiklerini ifade etti. Ben de bunları kendi gözümle görmekten çok mutlu oldum. Kısa bir süre için buradayım ama önümüzdeki hafta da geleceğim. Kısmet olursa hazırlık maçlarımızda da burada olacağım." şeklinde görüş belirtti.

Ahmet Ağaoğlu: Burak'ı alacak parayı darphaneler basmadı

Transfer konularına değinen Ağaoğlu, "Geçen genel kurulda da izah ettiğim gibi kulübümüzün menajerlere olan borcu 60 milyon lira civarında. Bizim artık Trabzonspor olarak gerektiğinin dışında harcayabileceğimiz veya sokağa atacağımız bir kuruş paramız yok. Transfer öncelikle takımın gücüne güç katacak ama takımın gücüne güç katarken ekonomiyi sıkıntıya sokarsanız o gücü de kaybedersiniz. Kimsenin endişesi olmasın; çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde iki oyuncumuzu kampımıza dahil edeceğiz. Ona ilave olarak da hocamızın talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan mevkilere transfer yapma çalışmalarındayız. Mümkün olduğu kadar kamuoyuna sızdırmadan, elimizi de belli etmeden sıcağı sıcağına halletmek gibi bir çabanın içerisindeyiz. Kamuoyuna sızdığı anda direkt olarak maliyete yansıyor. Trabzonspor Kulübünün sokağa atacak parası yok.'' değerlendirmesinde bulundu.

"TRABZONSPOR'UN AYAĞI TAKILIR AMA YERE DÜŞMEZ"

Bugüne kadar ekonomik sorunların üstesinden geldiklerini ifade eden Ağaoğlu, şunları kaydetti:

''10 gün içerisinde ödenmesi gerek 30 milyon lira var. Takip eden süreç içerisinde de ödemeler var. Ödemelerin ardı kesilmiyor ve rakamlar da milyonlarla telaffuz ediliyor. Bu güne kadar nasıl geldiysek bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Çok iyi bir yönetim kurulumuz var. Allah her kulübe ve her kulübün başkanına böyle bir yönetim kurulu ve böylesi yöneticilerle çalışmak nasip etsin. Parasal sorunların, ekonomik sıkıntıların üzerinden bugüne kadar başarıyla geldik ve hiçbir sıkıntı yaşamadık. Üç aylık süre içerisinde devasa boyutlara ulaşan borçlarımızdan dolayı ayağımızın takılacağını düşünenler vardı. Allah'a şükür onların hepsini de hayal kırıklığına uğrattık. Trabzonspor gibi bir kulübün üstesinden gelemeyeceği sıkıntı ve sorun olduğuna inanmıyorum. 10 milyon taraftarı olan, Türk futbolunun kilometre taşı bir kulübün sıkıntılı dönemleri olur, ayağının takıldığı dönemler olur ama asla yere düşmez. Önümüzdeki hafta lisansa engel borçları da temizleyeceğiz. İleriye dönük yapılması gereken ödemelerin de hepsini yapacağız. Geldiğimizden beri borç ödemenin ve kaynak yaratmanın haricinde bir çalışmamız olmadı zaten. 5 yılda 100 milyon avroya yakın para harcamış kulübümüz. Biz daha sezon başındayız ve bir kuruş harcamadık. Bu tabii harcamayacağımız anlamına gelmez ama kime ne kadar para vereceğimiz belli bizim. Bir taraftan ekonomiyi kontrol altında tutarken bir taraftan da bu borçların hepsini zamanı geldiğinde, bazen son gün, son dakikada buluyor ama ödüyoruz ve ödemeye devam edeceğiz.''

"BURAK'I SATIN ALACAK PARA DAHA BASILMADI"

Burak Yılmaz konusuyla da ilgili Ağaoğlu, ''Burak Yılmaz'ı satın alacak parayı darphaneler henüz basmadı. Burak Yılmaz bizim en değerli futbolcularımızdan birisi. Bütün futbolcularımız öyle. Rodallega'yla alakalı olarak menajerinin yaptığı açıklamayı bilmiyorum ama her oyuncumuzun parasını, limite geldiği zaman ödeyen bir kulübüz. Bazı oyuncularımız hariç ödemeyle alakalı resmi olarak birkaç ihtarname çekildi kulübe. O ihtarnamenin müsaade ettiği süreç içerisinde bütün ödemeleri gerçekleştirdik. Bizim oyuncularımıza gerçekten talip olanlar varsa bunun adresi Trabzonspor Kulübü'dür ama hiçbir oyuncumuzu düşündükleri şekilde satın alacakları parayı darphane basmadı. Biz şu anda bu oyuncularla hazırlık sürecimizi başlattık ve takviyelerle lige hazır hale geleceğiz. Rodallega haberini de bugün medyadan öğrendim. Aslı astarı yok.'' şeklinde ifadeler kullandı.

Tüm kulüplerin ciddi ekonomik sıkıntılar içinde olduğunu belirten Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdü:

"Siz zannetmeyin ki sadece Trabzonspor'un ödemeleri gecikti de sıkıntı yaşıyor. Trabzonspor; bir kere UEFA'dan mali kriterlere uygunluk belgesini alıp cezasız olarak yoluna devam eden büyük kulüplerden birisi. Bizim haricimizde rakibimiz olan kulüplerin aldığı cezalar da herkesin malumu. Biz yaşadığımız sıkıntıları camiamızla paylaşıyoruz. Bunun sözünü verdik, her şeyi paylaşacağız ve her şey açık olacak. Hiçbir şeyi gizleyip saklamıyoruz. Gizleyip saklasaydık ve UEFA'dan ceza yeseydik sadece taraftarımız değil tüm kamuoyunu aldatmış olacaktık. Trabzonspor Kulübü borçlarını ve yükümlülüklerini yerine getiren kulüplerden birisi. 'Trabzonspor mali zorluk yaşıyor' deyip de Trabzonspor'un altın değerinde olan oyuncularını, üstüne basarak söylüyorum darphanelerin henüz basmadığı paralarla almaya çalışanlar hayal kırıklığına uğrarlar. Ve uğradılar da zaten."

Altyapıdan A takıma alınan oyunculardan beklentilerinin büyük olduğunu vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, açıklamasında, ''Genç oyuncularımızla ilgili bir hedefimiz var. Uygulamayı düşündüğümüz Trabzonspor içerisinde altyapıda yetiştirdiğimiz oyunculardan A takımda maksimum seviyede yararlanmak var. 10'a yakın genç oyuncumuzu bu hazırlık döneminde kampa davet ettik. Trabzonspor'da profesyonel mukavele imzalayıp 1461 Trabzon'da devam edecek olanlar var. Hocamızın kamp sona erdiğinde vereceği rapor doğrultusunda ya A takımda devam edecekler veya 1461 Trabzon'da devam edecekler. 1461 Trabzon'a işlerlik kazandıracağız. Bir 'ara lig takımı' olarak düşünüyoruz. 1461 Trabzon, Trabzonspor A takımımın eskiden olduğu gibi pilot takımı olacaktır. Henüz yeni başladık, bunun hemen bu sezon içerisinde beklediğimiz neticeyi vermesi mümkün değil. Ama oradan Abdülkadir ve Yusuf örneğinde olduğu gibi bir-iki oyucuyu A takıma dahil eder ve onlardan faydalanmayı sağlarsak en büyük kazancımız bu olur. En önemli transferimiz olurlar.'' şeklinde ifadelere yer verdi.

"TRABZONSPOR GİBİ BİR TAKIMIN BAŞARILI OLMASI HİÇ DE ZOR DEĞİL"

Taraftarlardan 3-4 yıl sabır istediklerini kaydeden Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Sabır isterken, bu takım bu süreç içerisinde hiçbir şekilde yarış dışı kalmayacak, dedik. Ama hedef her sene şampiyonluk diye bir sloganla yola çıkabilmek için kulüp içerisinde çok büyük reformlara ihtiyacımız olduğunu söyledik. Bir taraftan borçları öderken bir diğer taraftan da zaten bordo-mavi forma hiçbir zaman yarış dışı kalamaz. Bu armanın olması gereken yer her zaman ilk dörttür. Bu sene bizden bir şey beklemeyin gibi bir durum asla ve asla söz konusu değil. Ben bu kadro için 5. sırayı başarısızlık olarak görüyorum. Bu kadronun olması gereken yer bir veya ikinci sıradır. En önemli sıkıntı ekonomik ve idari belirsizliklerdi. İdari sıkıntıları çözüp oyuncuların üzerindeki baskıyı kaldırdığımızda, defans ve hocamızın istediği bir-iki transferle bu takım yürür gider ama tekrar söylüyorum şampiyonluk sözü, şampiyon olacağız diyemeyiz... Ne oldu, 100 milyon avro harcadınız UEFA'ya bile gidemediniz. Yapılan yanlışların dışında kaldığınız zaman aslında çok da zor olmayan ve bize göre de çok basit olan doğruları yaptığınız zaman Trabzonspor gibi bir takımın başarılı olması hiç de zor değil. ''

Kulüp yapısının, idari ve sportif disiplinin yeniden tahsis edilmesinin süreç alacak konular olduğunu anlatan Ağaoğlu, "Bunların hepsi yerine oturduğunda, bileği bükülemeyecek ve bükmeye kalkanın bileğinin kırılacağı bir Trabzonspor bizim hedefimiz. Biz forma tanıtımında 'Bu formaya meydan okurken dikkat edin. Rüzgar ekerseniz fırtına biçersiniz.' dedik. Hedefimiz bu. Taraftarlarımızın ve camiamızın sabır gösterip sabır gösterdikleri süreç içerisinde de desteklerini bizden esirgememeleri çok önemli. Biz yan yanayken hem güçlü hem de çok güzel oluyoruz. Sportif olarak da çok tehlikeli oluyoruz. Can sıkıyoruz, can yakıyoruz. Taraftar bu takımın ayrılmaz bir parçası. İçlerinden gelen bir Ahmet Ağaoğlu, taraftar bir Ahmet Ağaoğlu bugün Trabzonspor'un başkanı konumunda." şeklinde görüş belirtti.

"ANTALYA, KOCAELİ VE İZMİR'DEN İSTEKLER VAR"

TS Club ürünlerinin satışı için yeni mağazalar açmayı planladıklarını da belirten Ağaoğlu, şunları söyledi:

''Taraftarlardan gelen isteklerin başında TS Club ürünleriyle alakalı yoğun bir talep var. TS Club olmayan yerlerde mağaza açılması isteniyor. Antalya'dan var, Kocaeli var, İzmir var. İzmir'de bugüne kadar açılmamış olmasını ben de düşündürücü buluyorum ama şöyle bir sorunla da karşı karşıyayız. En azından mağazayı açtığınızda maliyetini karşılaması lazım, ilgi görmesi lazım. Yönetim içerisinde TS Club'lardan sorumlu arkadaşlarımız çok yoğun çalışıyor. Fizibilite yapıyorlar. Bu kentlere öncelikle TS Club tırını gönderiyoruz, o satışlar ve rapor doğrultusunda ciddi bir fizibilite yapıp önümüzdeki süreç içerisinde TS Club sayısını arttırmamız gerekiyor. Bizim de artık ürün satış konusunda piyasaya ağırlığımızı koymamız gerekiyor. Tahmin ediyorum ki ocak ayından itibaren bu konuda ciddi mesafe almış oluruz.''