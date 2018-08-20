Ahmet Ağaoğlu: Burak'ın aklını karıştırmaya çalışıyorlar

Uzun zamandır Beşiktaş'ın radarında olan Burak Yılmaz için bir kez daha transfer dedikoduları ortaya çıktı.

Ancak Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, iddialara sert bir cevapla noktayı koydu.

ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR

Kulübe menajerler aracılığıyla sözlü tekliflerin geldiğini doğrulayan Fırtına'nın patronu, "Burak'ın maliyet sorunu varsa bu benim ya da Trabzonspor'un sorumluluğundadır. Trabzon için yüksek olan rakamlar, Türkiye'deki her kulüp için yüksek rakamlardır. Bize algı operasyonu yaparak, olmadık yerlerden haber göndererek kimse futbolcumuzun aklını karıştıramaz" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİYİZ

Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını da dile getiren Ağaoğlu, "Daha önce nasıl ilişkiler kuruldu bilmiyorum ancak ben bu kulüpte bulunduğum süreçte futbolcuların gidişi de gelişi de eskisi gibi olmayacak. Trabzonspor, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisidir. Büyüklüğünü de kimseden öğrenecek değildir. Her güzide kulübümüzü, adına ve markasına yakışır davranmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.