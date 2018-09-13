Ahmet Ağaoğlu: Burak'ın gollerine ihtiyacımız var

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'la yaşadıkları gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Günlerdir yaptığı sert açıklamalarla golcü futbolcuyu adeta "paragöz" ilan eden Başkan, bu kez farklı konuştu.

İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları:

MENAJERLER ORTALIĞI KIZIŞTIRDI

"Fikret Orman beni aradığında 'Burak'ın ismi medyada Beşiktaş'la sıkça anılıyor, bu beni rahatsız etmeye başladı, bu konudaki düşünceleriniz ne? dedi. Ben de 'Biz satmayı düşünmüyoruz' dedim. Ve konu orada kapandı."

"Bu konu burada kapanmıştı. Ta ki, transferin bitimine 48 saat kalana kadar. Başkan yardımcımız Beşiktaş'ın Burak için bir teklifi var dedi. 'Kulüpten mi geldi' dedim, 'Hayır, menajerler aracılığıyla' dediler ve 'ben görüşmem, siz isterseniz görüşün' dedim."

"31 Ağustos 20:30 civarında başkan yardımcımız arayarak 'Konu kapanmıştır, teklifi ciddi bulmadık' dedi. Bu görüşmelerden Burak Yılmaz'ın haberi yok. 'Beni satmak için çaba harcadılar' ifadesi, o görüşme çerçevesinde değerlendirilmiş olabilir."

BURAK BİZİM EN KIYMETLİMİZ

"Zaman içerisinde de söyledim, Burak'ın transferi için en ufak bir düşüncem olmadı ve Burak, bizim en değerlimiz, en kıymetlimiz. Benim en değerlimi istemenin bazı yolları vardır ve benim en değerlimi almak da o kadar kolay değildir. Takımımızda kaptan Onur'dan başlayan ve son transferimize kadar bordo-mavili formayı sırtına geçiren her futbolcu benim için aynı değeri taşır, tüm futbolcularıma kol kanat gererim. Aralık ayında ben gidebilirim ama bu takıma sahip çıkması gereken insanlar Onur ve Burak'tır, bu sözlerimi kendileri ile yaptığım toplantıda da dile getirdim. Hal böyle olunca bu yaşananlar ne? İnsanların kafasına bu soru geliyor."

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KAFAYI OYNAMAYA TAKARSA İSPANYOL BOĞASI OLUR

"Türkiye'de en güçlü forvet Burak Yılmaz. O da Trabzonspor'un oyuncusu. Sakatlık olmadığı takdirde kaptanlık pazu bandı Onur'un kolundan çıkmaz. Burak'ın buna takılacağını sanmıyorum. Bizim beklentimiz Burak'ın bir an önce eski formuna kavuşup, takıma gerekli katkıyı vermesi ve Trabzonspor'u hak ettiği yere taşımaya yardım etmesi. Burak kafayı oynamaya taktı mı İspanyol boğası gibi olur."

KADRO DIŞI YOK

"Kadro dışı bırakmak bir disiplin suçudur. Burada yanlış anlaşılmadan kaynaklı bana yönelik eleştiri var. Burada böyle bir şey söz konusu değil."

BURAK DA AÇIKLAMA YAPTI

Ağaoğlu'nun bu olumlu açıklamasının ardından Burak Yılmaz da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak konunun kapandığını duyurdu.