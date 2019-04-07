Ahmet Ağaoğlu: Elin kızına bile veremem

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u evinde 4-1 mağlup etti.

Sezon başı kampına katılan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle tam olarak bekleneni veremeyen 20 yaşındaki orta saha, ligin ikinci yarısı itibarıyla A takıma dahil edildi.

Murat Cem Akpınar Göztepe ve Erzurum maçlarında 1’er dakika süre alırken, önceki gün Antalya karşılaşmasında da 89’da oyuna girdi.

"EVLENMEK İSTESELER VERMEM"

Murat Cem için Başkan Ahmet Ağaoğlu konuştu.

“Altyapıdan toplam 17 oyuncuyu, A takıma çıkardık. Bu isimlerden bir tanesi de Murat Cem’di. Kendisinin, diğer arkadaşları gibi çok yetenekli olduğunu biliyorduk. Sakatlık yaşamasaydı, daha erken oynamaya başlardı. Şimdi o sakatlığını tamamen atlattı ve süre bulmaya başladı. Diğer gençlerimiz gibi göz bebeklerimizden birisi. Bu çocukların hepsi Trabzon’lu. Trabzonspor onlar için çok değerli. Onlar da bizim için çok değerli. Bazen düşünüyorum; onları bırakın başka takımların formasıyla görmeyi, evlenmek isteseler elin kızına bile veremem.”





Antalyaspor karşısında Murat Cem’in attığı golde asisti yapan isim Abdülkadir Ömür’dü. Abdülkadir soyunma odasında Murat Cem’le çekildiği bu fotoğrafı kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

