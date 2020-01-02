Ahmet Ağaoğlu: Eren Bülbül'ün annesi için mermiye koşarım

beIN Sports'ta bir programa katılan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavili taraftarlar tarafından sert eleştirilere maruz kalan Ağaoğlu, 11 Ağustos 2017'de PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün ailesinden destek mesajı aldığını söyledi ve ekledi: "Bazen bir mesaj o gelen 100 bin eleştiriden daha değerlidir. Eren Bülbül'ün ailesi için mermiye koşarım" dedi.





Ağaoğlu'nun sözleri şu şekilde:

"İSTİFA KARARINI ZATEN VERMİŞTİ"

"Son 5-6 haftadır maçların ikinci yarısında oynanan maçlar Trabzonspor'a yakışmıyordu. Korku filmi gibi oluyordu maçlar. Boğazına takılırım var, maçtan önce de oyunculara gidip de dönmemek var, ben devam edersem herkes yere sağlam basacak, başkan da dahil demiş. Hoca, Sosa ile konuşmuş. Ben görevi bırakacağım demiş, alınacak bir şey yoktu dediklerimde. Ünal Karaman zaten istifa kararını vermiş."

"EREN BÜLBÜL'ÜN ANNESİ 100 BİN MESAJDAN DAHA DEĞERLİDİR"

"Eren Bülbül'ün annesi ve ağabeyinden destek mesajı aldım; 'Başkanım her türlü aldığınız kararın arkasındayız' Bazen bir mesaj o gelen 100 bin mesajdan (Twitter'daki eleştirilerden bahsediyor) daha değerlidir. Onlar için mermiye koşarım. Bu olayı siyasi bir yöne çekmeye çalıştılar. 4-5 aydır Trabzonspor'un üzerine yazılan senaryolar... Trabzonspor'la alakalı çok ciddi engeller ve engellemelerin hepsi şu anda yargıda. Borsada işlem gören bir kulüp hakkında 'örtülü ödenek' iddiaları diye başladı."