Ahmet Ağaoğlu: Futbolun başına Özkan Sümer'i getirdik

Seçim sonuçlarının ardından yönetimiyle ilk toplantısını gerçekleştiren Ağaoğlu'nun yaptığı konuşmada, "Zor bir görevi üstlendik. Alınacak tüm kararların altında her yöneticinin imzasının olmasını istiyorum. Birlikte bu işin altından kalkacağız ve Trabzonspor'u ayağa kaldıracağız" dediği kaydedildi.

FUTBOL ÖZKAN SÜMER'DE

Futbol takımıyla ilgili transfer, teknik adam, gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili tüm kararlar için başkan başdanışmanı ve genel koordinatör olarak 81 yaşındaki deneyimli isim Özkan Sümer'e yetki verilmesi karara bağlandı.

Ahmet Ağaoğlu'nun yönetiminde yer alan Önder Bülbüloğlu, seçimlerden önce yaptığı açıklamada, "İlk icraatımızı Özkan Sümer hocayı getirerek yaptık. Seçildiğimiz zaman bizimle çalışacak" şeklinde konuştu.

AĞAOĞLU "REFORM YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ

"Önümüzdeki 1-2 yıl içinde şampiyonluk gelmeyebilir" diyen Ağaoğlu, "Bu süreci rehabilitasyon yaparak değerlendireceğiz ama dediğim gibi hep yarışma içerisinde olacağız. Türkiye’nin konuşacağı Trabzonspor olacak, kuvvetli bir yönetim kurulu oluşturduk. Özkan Sümer başkanımız ve hocamız bizle beraber olacak. Onun bilgi birikiminden yararlanacağız. Trabzonspor’da reformlar yapacağız. Herkesin tam desteğini istiyoruz. Çünkü başka Trabzonspor yok. Kongrede beni başkan seçen delegemize canı gönülden teşekkür ediyorum. Onlara layık olabilmek için gece gündüz çalışacağımızdan asla şüpheleri olmasın. Trabzonspor başkanı olmak herkese nasip olmaz. Bu sorumluluk çerçevesinde güzel işlere imza atacağız." ifadelerini kullanmıştı.