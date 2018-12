Ahmet Ağaoğlu ibra edildi

Trabzonspor'un iki gün sürecek ve Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 74'üncü Olağan Genel Kurul'da, açılış ve gündemin oylanmasının ardından Trabzonspor Başkan Yardımcısı Müminhan Bilgin yönetim kurulunun idari raporunu okudu. Ardından ise kulübün Genel Müdürü Sinan Zengin mali faaliyet raporunu okudu.

Trabzonspor'da 74. genel kurulunda ilk gün tamamlandı. Kulübün net borç toplamının 987 milyon 698 bin 806 TL olduğunu açıkladı.

"2010-11 ŞEREF VE NAMUS DAVAMIZ"

Kürsüye çıkan Başkan Ahmet Ağaoğlu, 2010-11'in Trabzonspor'un şeref ve namus davasıdır olduğunu ifade ederek, "O sene bir uluslararası ve ulusal radyoda, televizyonda ve 2 ulusal gazetede yazı yazıyordum. 3 Temmuz'un ortaya koyduğu deliller benim programlarım ve yazılarımla birebir aynısıdır. Ben Trabzonspor için özelinde o mücadeleyi verirken ne olduğunun farkında bile olmayan insanlar beni o davayı satmakla suçlayamazlar. Her şeyden önce insanın kulübünün başkanına saygı saygısı olmalı. Ahmet Ağaoğlu'na istediğimizi söyleyebilirsiniz ama Trabzonspor kulübü başkanını ve yönetim kurulu üyelerine hakaret etmek kimsenin haddine değildir. Eleştirinin her türlüsüne açığım. Ama 'kulüp başkanını şike davasını sattı' diye hırsızlıkla suçlamak ahlaksızlıkların en büyüğüdür. Hani 48 saat sonra açıklayacaktınız, bekliyorum. Bırakın işimizi yapalım. Burada herkes özveri ile çalışıyor. 8 ay önce konuştuğum ve bugünkü suratımın haline bakın. Herkes burada can siperane çalışıyor. Geldiğimiz zaman 8 oyuncumuzdan kulübe ihtar geldi. Ve oyuncularımızdan bazıları paramızı ödemiyorsanız sahaya çıkmıyoruz dediler. Bugün aynı kadro ne şekilde mücadele ediyor görüyorsunuz. Önce güveni ihdas ettik. Futbolcular yönetime ve yöneticisine güvenir hale geldi."

YÖNETİM İBRA EDİLDİ

Ahmet Ağaoğlu'nun konuşmasının ardından kongre Divan Başkanlığı, yönetimin idari ve mali yönden ibrasını Genel Kurula katılan üyelerin oyuna sundu. Divan Başkanı Ali Sürmen, oy çokluğuyla yönetim kurulunun ibra edildiğini açıkladı.