Ahmet Ağaoğlu: İzlanda maçı Trabzon'da oynansın

2020 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında yarın deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımımız, dün gece indiği Keflavik Havalimanı'nda kötü muameleye maruz kalmıştı.

Saatlerce süren pasaport kontrolü ve Emre Belözoğlu'na uzatılan tuvalet fırçası, maç öncesi gerilimi yükseltti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "İzlanda maçının Trabzon'da oynanmasını çok isteriz" dedi.

"TFF'YLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Ahmet Ağaoğlu, "İzlanda maçının Trabzon'da oynanmasını çok isteriz. TFF Başkanı Nihat Özdemir dönünce bu konuyu görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, "Maç hangi statta oynanırsa oynansın biz binlerce Trabzonspor taraftarıyla orada yerimizi alırız. Bize her yer Trabzon" şeklinde konuştu.

İzlandalı, Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattı - VİDEO