Ağaoğlu, Ünal Karaman'ın neden ayrıldığını açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman hakkında açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, "Anladığım kadarıyla hocamız bu yaptığım eleştirilri kendi üzerine alınmış. Ayrılmayı kafasına koymuştu" dedi.

Ağaoğlu'nun sözleri şöyle:

"Kulüpte yaşanan her türlü olumsuzluğun tek sorumlusu benim. Yanlış taktiğin de, pas hatasının da, yönetimsel yanlışın da sorumlusu benim dedim. Anladığım kadarıyla hocamız bu eleştiriyi kendi üzerine alınmış."

"Konyaspor maçı sonrasında, özellikle 4-5 haftalık futboldan memnun olmadığımı, göze hoş gelmeyen bir futbol ortaya koyan Trabzonspor olduğunu söyledim. Ben öz eleştiri yaptım, anladığım kadarıyla sayın hocamız eleştiriyi kendi üzerine almış."

"Beni yemeye çalışanların boğazına takılırım' gibi ifadeler kullandı hocamız. Gelmiş olduğumuz noktada, ayrılmayı kafasına koymuş, bu yönde düşünce oluşmuş kendisinde. Dün divan başkanımızla yapılan görüşmede kendisi de bunu ifade etmiş."

"Kırgınlık var mı? Hayal kırıklığı var. Hocanın, oyuncunun yaptığı hatanın sorumluluğunu ben üzerime almıştım. Böyle bir insanın yaptığı eleştiriyi hocanın kendi üzerine alması hayal kırıklığı yarattı."

"Ünal Karaman'ın kendisi, Divan Kurulu başkanımız ve genel sekreterimizle görüşmesinde göreve devam etme konusunda bir düşüncesi olmadığını ifade etmiş.



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