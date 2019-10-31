Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Başkanı olmak istiyor

Kulüpler Birliği Başkanlığı için ismi geçen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu, görüşlerini almak için teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

FUTBOLCULARA SORDU

Ağaoğlu'nun "Kulüpler Birliği'ne başkan adayı olmam konusunda talepler var. Siz ne dersiniz. Sizin fikriniz benim için çok önemli. Bu Trabzonspor'a zarar verir mi?" diye görüşlerini sorduğu öğrenildi.

SAYGI DUYUYORUZ

Futbolcular ise bu konuda Başkan Ağaoğlu'nun alacağı karara saygı duyacaklarını belirterek, görüş vermekten kaçındı.

Ahmet Ağaoğlu daha önce Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in de başkan olması için kendisine tavsiyede bulunduğunu açıklamıştı.