Ahmet Ağaoğlu: Onur Kıvrak UÇK'ya başvurdu

Trabzonspor'dan 3 milyon 150 bin euroluk alacağı bulunan Onur Kıvrak, parasının hepsinin peşin olarak ödenmesi için UÇK'ya (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) başvurdu.

3 milyon 150 bin euroluk alacağının 500 bin euroluk kısmını nakit, geri kalan bölümünü ise taksitle almayı kabul eden Onur, kararını değiştirdi. UÇK'ya (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) başvuran Kıvrak, parasının tamamının peşin olarak ödenmesini istedi. Bordo-mavili ekibin başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu durumu doğrularken, Onur Kıvrak'ı da eleştirdi.

UÇK SON 4 YILDA UYDURULAN UCUBEDİR

Trabzonspor'la sözleşmesini fesheden kaleci Onur Kıvrak'ın UÇK'ya yaptığı başvurunun doğru olup olmadığı sorulan Ağaoğlu, "UÇK'ya yaptığı başvuru doğru. Benim gördüğüm kadarıyla anlaşmaya aykırı bir başvuru bu. Ancak ne gariptir ki UÇK'ya bu kapıdan giren dosya ışık hızıyla diğer kapıdan çıkıyor. Ne hikmetse aynı isimler üzerinde dönüyor sürekli. Çok net söylüyorum UÇK denilen şey Türk futbolunda son 4 yılda yaratılan bir ucubedir. Allah'a şükür Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla önümüzdeki dönem içerisinde toprağa gömülecek. Enteresan bir şey yani, çok enteresan." diyerek sözlerini noktaladı.