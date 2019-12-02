Ahmet Ağaoğlu: Şimdiden Sörloth'u almanın anlamı yok

Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrasında konuştu ve Sörloth'un bonservisinin alınması gerektiğini söyleyenlere tepki gösterdi.

Alexander Sörloth'un 2 yıllığına kiraladığını hatırlatan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"FAİZE KOYSAM 8-9 MİLYON EURO OLUR"

"Kontratının şartları belli. İki sene sonra vereceğim 6 milyon euroyu bugün niye vereyim. Herkes onu soruyor. Bonservisini alalım, alalım. 6 milyon euroyu faize koysanız 2 sene sonra 8-9 milyon euro olarak geriye alacağınız bir parayı bugünden vermenin, bonservisini almanın bir anlamı yok."





"DAHA 1.5 YILI VAR"

"Yapılan bir anlaşma var. Belirli bir maç sayısına ulaşacak, belirli bir maç sayısına ulaştığı takdirde zorunlu olarak Trabzonspor Kulübü bonservisini alacak. Ulaşmadığı takdirde de yine opsiyon bende. Yani daha önümüzde 1.5 yıl var. Oynayacağı dünya kadar maç var. Yönetimler bu şekilde çalışmıyorlar. Yönetimlerin bakış açısı değerlendirmesi ekonomik olarak performans olarak yeterlilik olarak pazarlama olarak çok farklı kriterler bir araya geldikten sonra bu transferler gerçekleşiyor. Önümüzde daha 1.5 yıl varken Sörloth'un bonservisini almanın hiçbir anlamı yok. Kimse bundan endişe duymasın, kimse şüphe etmesin. En güzel ayrıntısına kadar her detayı değerlendiriyoruz. Şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Gündemden düşerse de mutlu olurum."