Ahmet Ağaoğlu: Sosa için bütçemiz uygun değil

Hafta sonu yapılan seçimde büyük farkla başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'da katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Yusuf ve Abdülkadir'in fiyatını açıklayan Ağaoğlu, Sosa'nın kulüp için ciddi bir maliyet oluşturduğunu ifade etti.

"SOSA'YA BÜTÇEMİZ YETMEZ"

Sezon başında kiralanan ve devre arasında bonservisi alınan Arjantinli Sosa hakkında konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Sosa’dan özür diliyorum ama benim bütçem maliyetine müsait değil. Yanlış transfer politikalarının bizi getirdiği nokta transfer yasağı oldu." diyerek tecrübeli futbolcunun gelecek sezon takımda olmayacağının sinyallerini verdi.

ABDÜLKADİR VE YUSUF'UN FİYATI BELLİ

Ağaoğlu, ekonomik durumdan dolayı Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür hakkında çıkan transfer dedikodularına değinip, "Borç şu an 841 milyon TL, gelirimiz ise 130 milyon TL. Yıllık gelirinizin yedi katı borçlanmışsınız. Gelirinizin %60'ı faize gidiyor. Giderler de yıllık 200 milyonun üzerine çıkıyor. 3 ay içinde işleme sokacağımız 2 projemiz var, bu bile kısa vadeli borçları karşılamıyor. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ü 870 milyon TL getiren alır. Çünkü kulübün borcu bu kadar" ifadelerini kullandı.