Sosa: Trabzon'da kalmak istediğimi Başkan'a ilettim

Trabzonspor'da takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Jose Sosa, sezon sonunda yönetimle masaya oturacaklarını söyledi.

Yeni sözleşmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan, "Novak'a bir teklif yaptık ve bekliyoruz. Novak bize şunu söyledi; 'Önümüzde 8 hafta var ve bu takım şampiyonluğa gidiyor. Bu önemli, kariyerim önemli, sözleşme sürem önemli, alacağım ücret önemli ancak bu takım 10 yıldır şampiyon olamıyor ve bunun için mücadele ediyoruz'. Dolayısıyla sezon sonunda Novak ile oturup konuşacağız, bizimle devam etmesini istiyoruz." dedi.

Ağaoğlu, "Sosa'yla birlikte yola çıktık, hedefe birlikte ulaşacağız. Geleceğe dair hedeflerimiz var. Kaptanımız, önümüzde çok önemli bir hedef olduğu için sözleşme konusunu sezon sonuna bırakmak istedi. Bizim de ona saygı göstermemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

"KALMAK İSTİYORUM"

Sosa ise, "Başkanımız ile konuştum, lig bitene kadar bekleme kararımı ilettim ve beni anlayışla da karşıladı; 8 hafta var ve bunu bekleyeceğiz. İlerisi için de başka görevlerde de olabilir. Saha içinde veya dışında, kulüpte kalmak istediğimi başkana ilettim." ifadelerini kullandı.