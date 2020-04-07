Ahmet Ağaoğlu: Sosa ve Novak ile prensipte anlaştık

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınması hakkında konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye'de de tüm dünyada olduğu gibi normal bir sürecin yaşanmadığını dile getirdi.

Ağaoğlu, ''Burada ülke vatandaşlarının sağlığı söz konusu, sorumluluğu da devlette. Onun için her zaman söylediğim gibi bu işin kararını da devlet verir, biz uygularız. 'Haziran' der haziranda oynarız. 'Mayıs' der mayısta oynarız.'' ifadelerini kullandı.

''SOSA VE NOVAK İLE PRENSİPTE ANLAŞTIK''

Öte yandan sözleşmeleri sona erecek olan Jose Sosa ve Filip Novak konularına da açıklık getiren Ağaoğlu, her iki oyuncuyla da görüştüklerini söyledi.

Ağaoğlu, "Sözleşme sonunda sadece bu ikisiyle konuşuyoruz. Onlarla zaten bir noktadayız. Sosa ve Novak ile prensip olarak anlaşmış durumdayız. Böyle bir sürece denk geldi. Sürecin netleşmesini bekliyoruz. Bizim iki futbolcumuz var sözleşmesi biten. Kiralıklarla alakalı olarak sezon sonunda karar vereceğiz. Zaten Ndiaye, Sörloth var. Sörloth'un opsiyonu var ve bir yıl daha sözleşmesi devam ediyor. Bu oyuncu konusunda da sorunumuz yok.'' açıklamasında bulundu.