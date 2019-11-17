Ahmet Ağaoğlu, Sosa'yla anlaşıldığını duyurdu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports canlı yayınında sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jose Sosa ile yeni anlaşma sağladıklarını açıkladı.

"ASBAŞKANIMIZ DETAYLARI GÖRÜŞÜYOR"

Ağaoğlu açıklamalarında, "Bu ay sonu itibariyle görüşmeler bitecektir. Kasım 2018 öncesi ve sonrası Sosa'da ne oldu, ne değişti? Ben nelerin değiştiğini biliyorum ama anlatmayayım, bir gün kendisine sorun. Sosa %99 kalacak. Ben şöyle söyleyeyim, kaldı da, asbaşkanımız detayları görüşüyor. Sosa, futbolu bıraktıktan sonra da Trabzonspor Kulübü'nde görmeyi arzuladığım bir oyuncu" dedi.

2018'in Ocak ayında Milan'dan transfer edilen Jose Sosa, bu sezon 17 maçta 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.