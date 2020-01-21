Ahmet Ağaoğlu: Teklifler geliyor ama kabul etmedik

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

"ABDÜLKADİR'E 23, UĞURCAN'A 20 MİLYON EURO TEKLİF GELDİ"

Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür için toplam 43 milyon euro teklif aldıklarını ifade eden Ağaoğlu, "Yusuf Yazıcı 20 milyon euroya gitti, Abdülkadir Ömür'e geçen sezon 23 milyon euro teklif geldi; Uğurcan Çakır'a bu sezon 20 milyon euro teklif geldi. Bir kulübün değerleri bunlardır." şeklinde konuştu.

"33 YAŞINDAKİ STOPERE 2.2 MİLYON VERMİŞİZ"

Trabzonspor'da artık zihniyetin değiştiğinin altını çizen Ağaoğlu, "33 yaşındaki stopere 2.2 milyon euro para vermiş bir kulübümüz biz, o futbolcu şu anda Kıbrıs'ta 150 bin euroya oynuyor. Trabzonspor paraları böyle batırdı." ifadelerini kullandı.

"KISA SÜRE İÇİNDE GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ İKİ ÜÇ OYUNCU VAR"

Transfer için bazı çalışmalar yaptıklarını da vurgulayan Ağaoğlu, "Transfer için 'var mı, var mı, var mı?' soruları geliyor ama para sınırlı. Artık herkes bunu anlasın. Futbol eski futbol değil, sistem öyle değil. Doğrudur transfer için görüşmelerimiz var ama Bicakcic bunlardan biri değil. Şu kısa süre içerisinde görüştüğümüz 2-3 önemli oyuncu var." dedi.

İflasın eşiğinde Türk futbolunun dönüm noktasında olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Sistemin ne kadar çarpık olduğu söylenirse söylensin bu sınırlamanın Türk futbolunun yararına olduğunu düşünüyorum. Bu bir milat olacak, iflasın eşiğindeki Türk futbolu için dönüm noktasıdır." şekllinde konuştu.