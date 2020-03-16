Ahmet Ağaoğlu: Trabzon şampiyon edilsin

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i konuk etti.

1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelenin ardından başkan Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu.

"TRABZON ŞAMPİYON EDİLSİN"

Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da liglerin ertelendiğini dile getiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Ligler tatil edilsin" önerisiyle ilgili konuşan Ağaoğlu, "Ben de söyleyeyim, biz şu anda lideriz, lig tescil edilsin, Trabzon şampiyon edilsin." dedi.

"DEMEK Kİ BİRİLERİ BİR ŞEY BEKLİYOR"

Bordo-mavili kulübün başkanı, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Bize düşen her karara yardımcı olmak. Konuşulacaksa enine boyuna konuşulması lazım. Tatil edilsin, bilmem ne, niye tatil edilsin? 2-3 gün önce böyle bir şey yokken, şimdi tamamen tatil edilmesi için doğan sebepler ne? Demek ki birileri bir şey bekliyor."