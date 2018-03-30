Ahmet Ağaoğlu: Trabzonlulardan 3 yıl sabır bekliyorum

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önceki gece Trabzonspor başkanlığına aday olduğunu resmen açıklamıştı.

Sabah gazetesine konuşan Başkan adayı, projelerini ve hedeflerini anlattı:

TRABZONSPOR'A BORCUM VAR

"Ben futbol sevdalısı değil, Trabzonspor sevdalısıyım. Trabzon kalibresindeki kulüp genel kurula 24 saatten az bir süre kalmış ve ortada başkan adayı yok. Bunu hazmedemedim ve aday oldum. Benim Trabzon'a borcum var."

3 YIL SABIR İSTİYORUM

"Bu malum tablo içinde transfer yasağını göğüslemek için nasıl bir politika izleyeceğimizi veriler elimize gelince göreceğiz. Çantamızda parayla gelmiyoruz. 3 yıl sabır istiyorum. Yolun sonunda herkes bu takımla gurur duyacak"

"Sabır kelimesi Trabzon'da anlam ifade etmez. Ben de sabırsızım. 10 milyon insanın umudu bir takımdan bahsediyoruz. Oluşturulacak plan, program ve uygulamalar kendisini zaten gösterecektir."

"Yıllarca yüksek maliyetli futbolcular almış ama verim alamamışız. Satarken de para kazanmayıp, kaybetmişiz. İyi para kazandığın futbolcular maaliyeti sıfır olan Gökdeniz Karadeniz, ana maliyeti 500 bin Dolar olan Fatih Tekke. Ogün'den, Abdullah'tan, Nejdet'ten, Serdar'dan, Ali Kemal'den kazanmışsın. Onun için bu işin doğrusu bu."

TARAFTAR GURUR DUYACAK

"3 yıl sonra Trabzonspor taraftarı şununla gurur duyacak; kendisinin yetiştirip sattığı futbolcularla Trabzonspor bugüne kadar yabancı futbolculara ödediği paraların belki de tamamına yakınının bir bölümünü kasasına koymaya başlayacak."

"Bu takımdan başarı beklentisi varsa ki olması son derece doğaldır, biz de bunun için var gücümüzle çalışacağız. Ödenmesi gereken rakamlarla boğuşurken ben kimseye şampiyonluk vadetmiyorum."