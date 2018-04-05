Ahmet Ağaoğlu yönetim kurulu listesini teslim etti

Ağaoğlu'nun listesinde yer alan Hayrettin Hacısalihoğlu, Ömer Sağıroğlu ve Cahit Erdem, Divan Başkanlık Kuruluna geldi. Hacısalihoğlu, Ağaoğlu'nun listesini, Divan Kurulu Başkanı Sürmen'e teslim etti.

"TRABZONSPORLUYUM DİYENLER DESTEK VERMELİ"

Ağaoğlu'nun listesinde yer alan Hayrettin Hacısalihoğlu Trabzonspor'un zor bir dönemden geçtiğini kaydederek, şunları ifade etti: "Belki de kulüp kurulduğu günden bu yana en zor dönem yaşanıyor. Bunun üstesinden ne kadar gelinebilir, hep beraber nasıl gayret edip çözeriz, bunun çalışmasında olacağız. Ne kadar başarırız onu bilemiyorum, tahmin etmek de zor. Tüm iyi niyetimiz ve Trabzonspor sevgisiyle bunu yapmak için uğraşacağız. Buradaki destek yönetime değil, Trabzonspor'a olacaktır. Trabzonsporluyum diyen herkes destek vermeli."

Trabzonspor'un şartlarını herkesin bildiğini dile getiren Hacısalihoğlu, "Trabzonspor'u anlatmak gerekmez, herkes her dakika Trabzonspor'u yaşar. Bugünkü şartların zorluğunun herkes farkında. Bu şartlarda zor bir göreve talip olduk, bunu biliyoruz. Hep beraber bu zorlukların üstesinden geleceğiz. İnşallah sonunda ama bir, ama üç, ama beş yıl sonra Trabzonspor eski mutlu günlerine kavuşacaktır. Başka dönemlerden bu dönemi lütfen farklı algılayın. Bu bir fedakarlık, bir çalışma, bir özveri dönemidir." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Ağaoğlu'nun listesindeki Ömer Sağıroğlu ile diğer başkan adayı Metin Kaya, kongrede kullanacakları oy pusulalarının renk seçimini gerçekleştirdi. Buna göre Ahmet Ağaoğlu bordo, Metin Kaya ise mavi pusulayı kullanacak.