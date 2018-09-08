Ahmet Ağaoğlu'ndan bayrak açıklaması

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta oynanılan Türkiye - Rusya karşılaşması sonrası sosyal medyada paylaşılan Türk Bayrağı'nın yerde görüldüğü görsele dair Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan açıklama geldi.

A Milli Takımımızın Rusya ile yaptığı maçta, Türk bayraklarının yerde olduğu bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Trabzonsporlu taraftarların yaptığı iddia edilen bu görsel, başkan Ağaoğlu tarafından yalanlandı.

PREMATÜRE BEYİNLER

Bordo-mavili ekibin başkanı Ağaoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"Sosyal medyada dün geceden beri paylaşılarak şehrimiz ve taraftarımız üzerinde olumsuz bir algı yaratılmaya çalışan fotoğrafa şöyle bir dikkatlice bakalım;

Koltuk üzerlerinde ve yerde Bayrak ve Federasyonun dağıttığı paketlerin haricinde tek bir çöp parçası dahi yok, yani fotoğrafın maç öncesi çekildiği apaçık ortadayken, rüzgarın suçunu taraftarımızın üstüne yükleyerek olumsuz bir algı yaratma çabalarının hangi prematüre beyinlilerin ürünü olduğunu anlamak çok da zor değil. Bu düşünce içerisinde olan zavallılar şunu iyi bilsinler ki; Bir toplumu en güçlü olduğu yerde kalleşçe vurmaya çalışmak yapılabilecek en aptalca hatadır..."