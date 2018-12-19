Ahmet Ağaoğlu'ndan Ersun Yanal açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports Haber kanalına özel röportaj verirken çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin başına geçen eski teknik direktör Ersun Yanal hakkında da konuşan Ağaoğlu, gündemdeki merak edilen sorulara açıklık getirdi.

''PARA SAÇARAK BAŞARI GELMİYOR''

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı açıklamalar;

"Geldiğimizde 35 milyon euroluk bir kadro aldık. Son maçlarda çıkan kadromuzun değeri 11 milyon euro. Para saçarak başarı elde edilmediğini gösterdik. Başkanlık seçimlerinde benden başka adaylar da çıkabilirdi. Bu son derece normal olurdu. Ama bir aday çıkmadı. Demek ki yaptığımız işler onay görüldü. Bu hafta galip geliyorsunuz ama o galibiyetin keyfini çıkaramıyorsunuz. Çünkü pazartesi günü sizi bekleyen sorunları biliyorsunuz. Ya UEFA'dan bir dosya geliyor, haciz geliyor, ya da oyunculara olan borçlarla karşılaşıyorsunuz."





ERSUN YANAL'IN TAZMİNATINA ÜNAL HOCA 10 SENE ÇALIŞIR

"Ünal Karaman'ın aylık maaşı 150 bin Lira. Ersun Yanal'a tazminat olarak 12 milyon Lira ödedik. Ünal hoca, bizde 10 sene çalışsa Ersun Yanal'ın tazminattan alacağı parayı alacak. Ünal hocanın kendisini bildiğim için, omuz omuza savaşabileceğimiz birisi olduğu kendisini göreve getirdik. Transfer konusunda sürekli baskı var. Sürekli transfer yap, takviye yap. Oyuncu al al, ekonomiye can ver. Ala ala zaten Trabzonspor'u bu hale getirdiler, batırdılar sonuçta. Takas düşünmüyoruz. Böyle bir düşüncemiz yok."





''VAR DÜZGÜN KULLANILSA 6 PUAN DAHA ALIRDIK''

"VAR sisteminin Trabzonspor'un birkaç maçında, diğer maçlarda da sıkıntı çıkardığını gördüm. Bu VAR odasının da içine girmek lazım, farklı bir dünya orası sanırım. Tamam size göre penaltı olmayabilir ama hakemi çağırmanız lazım. Kime göre penaltı? Beşiktaş maçında Adriano'nun Amiri'ye yaptığı kırmızı kart. VAR bunu nasıl atlıyor? Neye göre VAR, neye göre yok? Başka kişilerin izlemesi gerekiyor heralde. Oradaki insanların pozisyonları çok daha iyi süzmeleri gerekiyor. VAR doğru düzgün kullanılsaydı 6 puan daha çok alacaktık. Liderin 2 puan gerisinde olacaktık."