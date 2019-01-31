Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftarlara davet

Yanal: Slimani'nin Fenerbahçe'yle olan bağı ve ilişkileri zayıflamış

1 Tolgay formayı giydi Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan 3 milyon euro karşılığında transfer ettiği Tolgay Arslan, sarı-lacivertli formayı giydi.

2 Luyindama Galatasaray'da Galatasaray, Standard Liege forması giyen 24 yaşındaki stoper Luyindama ile her konuda anlaşmaya vardı.

3 Kagawa İstanbul'da Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa, İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçecek olan Japon yıldız, daha sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

4 Sivasspor, Bojan Krkic ile anlaştı Sivasspor, Stoke City forması giyen Bojan Krkic ile her konuda anlaşmaya vardı. Sivas ekibi, İspanyol yıldızla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

5 Miha Zajc Fenerbahçe'de Fenerbahçe, Empoli forması giyen Miha Zajc'i renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibine Salih Uçan artı bir miktar para verecek.

6 Nantes Kulübü Sala'yı unutmadı Nantes ile Saint Etienne arasında oynanan maçın 9. dakikasında Emiliano Sala için anma töreni düzenlendi.

7 Boşta olan futbolcular hala takım bulamadı Aralarında Sabri Sarıoğlu ve Batuhan Karadeniz gibi isimlerin de bulunduğu futbolcular, Ocak ayı transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamadı.

8 Diagne'nin toplam maliyeti Galatasaray'ın Diagne transferi için Kasımpaşa'ya ödeyeceği ücret belli oldu. 12.8 milyon euro karşılığında el sıkışan Cimbom, sezonu şampiyon olarak tamamlarsa Paşa'ya 3 milyon euro daha verecek.

9 Tolgay Twitter'da temizlik yaptı Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, geçtiğimiz yıl olaylı geçen derbi sonrası attığı tweeti sildi.