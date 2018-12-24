Ahmet Ağaoğlu'nu ziyaret etti

Ahmet Ağaoğlu, İstanbul'da ameliyata giren Ogenyi Onazi'ye moral ziyaretinde bulundu.

AMELİYAT İÇİN İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup eden Trabzonspor'da karşılaşmanın 32'nci dakikasında sakatlanan Ogenyi Onazi, ameliyat olmak için İstanbul'a getirildi.

BİRAZ MORAL BİRAZ DUA

Bordo-Mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu da, operasyon öncesinde Nijeryalı futbolcuyu ziyaret ederek moral verdi. Ağaoğlu, sosyal medya hesabından 25 yaşındaki futbolcuyla çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Ameliyat öncesi biraz moral ve dua" notunu düştü.