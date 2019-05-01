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Ahmet Ağaoğlu'nun acı günü

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun kayınvalidesi Münevver Ayten Barlas, hayatını kaybetti.

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Ahmet Ağaoğlu'nun acı günü

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun kayınvalidesi yaşamını yitirdi.

Bordo mavili ekibin başsağlığı mesajı şöyle:

Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu’nun kayınvalidesi Münevver Ayten Barlas’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Trabzonspor Kulübü olarak merhume Münevver Ayten Barlas’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Not: Merhume Münevver Ayten Barlas’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip İstanbul Erenköy Galip Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacaktır.

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