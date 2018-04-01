Ahmet Ağaoğlu'nun aklındaki teknik adam

Trabzonspor başkan adayı Ahmet Ağaoğlu, önceki gün yaptığı açıklamalarda başkan seçildiği taktirde yapacağı icraatlar ile ilgili ipuçları vermişti.

İLK HEDEF ALTYAPI

Ağaoğlu'nun üzerinde durduğu en önemli konu ise altyapıydı. Ahmet Ağaoğlu, öze dönüş projesiyle Trabzonspor'u yeniden eski günlerine döndürmenin planlarını yapıyor.

GENÇ, HIRSLI KADRO

Genç ve hırslı bir kadro oluşturmak isteyen Ağaoğlu, Trabzon kökenli isimleri kadroya monte etmek istiyor. En önemli amacı A Takıma çok daha fazla sayıda oyuncu kazandırmak.

İDEALİST BİR HOCA

Bordo-Mavililer'in başkan adayı Ahmet Ağaoğlu'nun teknik direktör adayı ise bir proje takımı olan Leipzig'in hocası Ralph Hasenhüttl. Ana fikir, altyapıya ve gençlere önem veren, hırslı, dinamik bir teknik adamla yola devam edilmesi. Ağaoğlu Bordo-Mavili takımda Trabzon ruhunu yeniden canlandırmayı hedefliyor.

AĞAOĞLU'NA DESTEK

Başkan adayı Ahmet Ağaoğlu'na İbrahim Hacıosmanoğlu, Celil Hekimoğlu ve Nuri Albayrak destek veriyor..