Ahmet Ağaoğlu'nun Ali Koç yorumu

Ali Koç'un 3 Haziran'daki başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'ı koltuğundan etmesi rakip başkanları da memnun etmiş gibi görünüyor.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı pozitif açıklamaların ardından bir barış çağrısı da Trabzonspor cephesinden geldi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe ile aralarındaki buzları eritmek istediklerini söyledi.

İşte Fanatik gazetesine konuşan Ağaoğlu'nun açıklamaları:

KAVGALARIN İÇİNDE OLMAK İSTEMİYORUZ

“Ali Koç, hayırlı uğurlu olsun. Biz kavgaların içinde olmak istemiyoruz. Taraftar Ahmet çok farklıydı, başkan Ahmet çok farklı... Sandıktan başkan çıkmakla başkan olmuyor. Ali Osman Ulusoy, Şamil Ekinci, Rıfat Dedeoğlu... O insanların kulübe ve Türk futboluna vermiş olduğu hizmetin en az yarısını vermek gerekir ki hak etmiş olayım."





TARAFTARA HOŞ GÖRÜNMEK İÇİN UĞRAŞMAZSAK KAVGALAR BİTER

"Her kulüp yönetimi kendi işine odaklanırsa, taraftara hoş görünmek için kulüplerin zaaflarına veya olmayan zaafı üzerinden prim sağlamaya çalışmazsa bu kavgaların en az yüzde 50 ’sinden uzaklaşmış oluruz. Lokomotiv nereye giderse, vagonlar oraya gider... Artık o agresif politikalarından uzaklaşmak lazım. Futbolun aktörleri oyuncular ve teknik direktörlerdir. İki günde bir konuşması gereken insan teknik direktördür."